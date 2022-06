Reprodução / Record News - 31.03.2022 Putin que aproximação com Brics para reduzir efeitos de sanções ocidentais

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (22) que pretende se aproximar de países do Brics e direcionar seu comércio petroleiro para o bloco econômico. A medida é uma alternativa encontrada pelos russos para diminuir os efeitos adversos provocados pelas sanções econômicas aplicadas pela União Europeia e Estados Unidos após a deflagração da guerra na Ucrânia.

Em discurso do Fórum Empresarial dos Brics, Putin admitiu o "aumento considerável" na exportação de petróleo para a China e Índia. Em compensação, o governo russo discute a abertura econômica para carros chineses e supermercados indianos.

"O Sistema Russo de Mensagens Financeiras está aberto para conexão com os bancos dos países dos Brics. O sistema russo de pagamentos MIR está expandindo sua presença. Estamos explorando a possibilidade de criar uma moeda de reserva internacional baseada na cesta de moedas dos Brics", disse Putin.

Em maio, a China importou 55% a mais de petróleo russo se comparado ao mesmo período do ano passado. Com isso, os russos desbancaram a Arábia Saudita como principal fornecedor de petróleo para os chineses.

O Brasil, no entanto, não deverá ser favorecido neste primeiro momento. Embora o presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou uma aproximação com os russos, a repercussão negativa em negociações com Putin durante as eleições afasta a possibilidade de o Brasil de fazer negócios com o governo russo.