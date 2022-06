Pixabay Rublo russo

Cerca de 15 mil milionários russos devem deixar o próprio país nos próximos meses, disse o ministério da Defesa do Reino Unido.

A continuidade do conflito com a Ucrânia e a imposição de sanções tem provocado um êxodo entre os ricos do país:

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Pedidos de imigração sugerem que 15 mil milionários russos já estão tentando deixar o país", disse o ministério, em nota: "O ceticismo em relação à guerra é, muito provavelmente, forte nas elites russas e oligarcas. Se este êxodo continuar, os danos a longo prazo na economia da Rússia vão piorar."



Nesta sexta-feira (17), o presidente francês, Emannuel Macron, visitou Kiev em companhia do chanceler alemão, Olaf Scholz, e do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi. O trio de líderes europeus defendeu a entrada da Ucrânia na União Europeia.

A entrada da Ucrânia no bloco foi um dos temas principais da conversa do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com os líderes europeus, já que a UE deve decidir ainda nesta semana se concederá ao país o status de candidato oficial ao ingresso. Durante a visita, Scholz confirmou que o presidente ucraniano aceitou participar da próxima cúpula do G7, no final de junho, na Baviera.