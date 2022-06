Sergei Bobylev/TASS. Junho de 2022. Atendende do Vkusno & Tochka's .

O McDonald's deixou oficialmente a Rússia e vendeu todos os restaurantes da empresa para uma licença local em maio. Com o novo nome de Vkusno & Tochka (Gostoso e é isso, em tradução livre), 50 restaurantes em Moscou e em seus arredores reabriram as portas nos dias 12 e 13 de junho. Com tal mudança, a marca russa negociou a remoção de receitas clássicas como o Big Mac e o McFlurry do cardápio.

O Chefe Executivo Oleg Paroev pretende ampliar o projeto para outros locais do país, porém reconhece o desafio da substituição de ingredientes e fornecedores. Embora grande parte dos fornecedores da empresa americana fossem locais, uma grande lista de produtos sofreu sanções e dificuldades durante a transição dos negócios. A principal mudança, agora, foi a saída da Coca-Cola, de qual Vkusno & Tochka ainda procura substituto oficial.

Os clientes que visitaram a abertura do Vkusno & Tochka's na Praça Puchkin, em Moscou, se depararam em primeira mão com os novos logo, cores e embalagens, já que a companhia russa perdeu os direitos da marca intelectual e comercial do McDonald's após a saída da marca.

Chocado com os resultados na abertura da marca, Paroev diz que "no primeiro dia nós vendemos quase 120.000 hamburguers". Em entrevista à agência Reuters, ele continuou: "Nós nunca vimos um público diário tão grande enquanto o McDonald's esteve na Rússia".

O crescimento da marca é contínuo, garante Paroev. O CEO também pretende expandir a marca ao negociar com a empresa parceira de estratégia Sberbank, porém exclui a possibilidade de dividir a marca com outros gigantes russos.

O empresário disse também que o McDonald’s poderia voltar para a Rússia de Vkusno e Tochka se a marca se tornasse uma franquia de novo. Porém, logo em seguida, frisou que este tópico está fora de cogitação atualmente e até agora não houve nenhuma conversa entre as duas empresas sobre o assunto.

Sobre a reação do público às mudanças, o chefe executivo disse que é uma perda não ter mais as receitas clássicas no menu, porém "nossos clientes irão se acostumar com o novo nome e entender que não estão mais comendo um 'mac', e sim um 'tochka'".

A saída da marca demonstra o quão difícil está sendo para as empresas ocidentais que decidiram cortar os laços com o mercado russo após a ascensão do conflito do país contra a Ucrânia. A negocioação entre a marca americana e Vkucnos e Toschka incluia que todos os funcionários mantessem seus cargos na empresa.

Em comunicado, o McDonald's declarou que "finalizou as vendas de seus negócios russos e deixou o mercado".