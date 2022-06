Reprodução Fabrizio Gueratto participou de live do portal iG nesta terça-feira

Você já pensou em abrir seu próprio negócio mas não sabe por onde começar? Para Fabrizio Gueratto, financista do 1Bilhão Educação Financeira, a melhor forma de ganhar dinheiro é resolvendo problemas existentes na sociedade. Em live do portal iG nesta terça-feira (21), o especialista deu dicas de como abrir e expandir o seu próprio negócio.



"Eu preciso saber onde tem uma dor, uma necessidade, e como o que eu faço resolve essa dor. A gente ganha dinheiro resolvendo problemas", afirma Gueratto.



4 passos para seguir antes de empreender

Antes de dar o pontapé inicial para empreender, porém, o especialista afirma que é necessário seguir quatro passos iniciais:

Consumir conteúdo: seja através de livros, filmes, séries, cursos ou vídeos na internet, é essencial aprender sobre empreendedorismo antes de decidir empreender; Conviver com empreendedores: construir networking é parte importante do processo; Estudar o mercado: entender de que forma seu serviço ou produto pode auxiliar a sociedade é essencial; Estudar sobre marketing digital: para Fabrizio, "o mais conhecido vence o melhor" e, por isso, é importante saber divulgar sua marca.

"As pessoas pensam que empreender é abrir um negócio, mas o empreendedorismo começa na cabeça", comenta o financista.



Já tenho meu pequeno negócio, como crescer?

Para quem já tem seu próprio negócio e está querendo crescer, a dica de Fabrizio é apostar nas redes sociais. "Hoje, não tem mais como você ser empreendedor e não estar produzindo conteúdo", afirma.



Segundo ele, é essencial mostrar sua marca na internet, seja de qual área for o seu negócio. O unvierso digital também permite que a empresa cresça sem que necessariamente haja um investimento em estrutura. "Nas redes sociais, eu consigo atingir muitas pessoas sem crescer a minha estrutura na mesma proporção. Não importa o serviço que você faça ou o produto que você venda, se você estiver na internet produzindo conteúdo, a chance de você ter sucesso e se destacar da concorrência aumenta exponencialmente", aconselha.



