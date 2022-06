Agência Brasil IRPF: consulta ao 2º lote de restituição deve ser liberada na quinta

A Receita Federal deve liberar nesta quinta-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Os valores serão depositados no dia 30 de junho, na conta informada pelo contribuinte na declaração do IR.

A consulta costuma ser liberada a partir das 10 horas no site da Receita ou no Portal e-CAC. Recebem neste lote aqueles que entregaram a declaração nos primeiros dias e não caíram na malha-fina. Cidadãos com prioridade legal que saíram da malha, também.



Normalmente, as consultas aos lotes são liberadas uma semana antes dos depósitos. Neste ano, a restituição será paga em cinco lotes. Confira as datas:

Calendário de restituição do IRPF 2022

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 29 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote e último lote: 30 de setembro.

O segundo lote terá correção de 1% com base na Selic (taxa básica de juros da economia). Na semana passada, o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) do Banco Central elevou a Selic em 0,5 ponto percentual, de 12,75% ao ano para 13,25% ao ano. Isso significa que aqueles que têm restituição a receber terão ganhos maiores.

O pagamento dos próximos lotes do IR também terá correção pela Selic.

O primeiro lote de restituição foi pago no dia 31 de maio, último dia para entrega da declaração do Imposto de Renda. Na ocasião, receberam apenas contribuintes com prioridades legais. Entre eles, idosos, com preferência para aqueles acima de 80 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.