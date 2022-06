Alessandra Nogueira Pagamento do INSS começa na sexta-feira (25)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar aposentadorias e pensões referentes ao mês de junho na próxima sexta-feira (24). O calendário segue o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, que aparece após o traço.

Veja o calendário:

O INSS contempla 36 milhões de beneficiários, dos quais mais de 60% recebem um salário mínimo.

Para quem ganha o benefício no valor do piso nacional, passou a ganhar R$ 1.212 desde o início do ano. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Para os que recebem acima do mínimo, o reajuste é de 10,16% no benefício. O teto do pagamento passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Veja como consultar seu extrato