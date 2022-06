Reprodução: Flickr - 11/05/2022 Ideia é romper o teto de gastos e pagar R$ 600 aos beneficiários

O núcleo de governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) quer romper o teto de gastos para aumentar o valor do Auxílio Brasil a 4 meses das eleições. A ideia é tentar ganhar o eleitorado mais pobre neste pouco mais de 100 dias até o fim da corrida presidencial. A informação é do colunista Lauro Jardim.

A equipe avalia pagar R$ 600, ao invés dos R$ 400 pagos hoje em dia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, resiste.



Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas.

O benefício voltou a ser pago nesta sexta-feira (17) aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas.

Podem receber o benefício famílias com renda per capita até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza.