Valter Campanato/Agência Brasil Corpus Christi é feriado? Veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Ao contrário do que muita gente pensa, Corpus Christi não é um feriado nacional. Por isso, cada município tem a liberdade de decidir se vai decretar feriado local ou ponto facultativo. Neste ano, a comemoração cristã acontece nesta quinta-feira, 16 de junho.

Em São Paulo (SP), a data será ponto facultativo. Assim, as empresas têm a liberdade de escolher se darão a folga aos seus funcionários ou não. Serviços públicos também podem parar, desde que não sejam considerados essenciais.

Veja o que abre e o que fecha na capital paulista

Bancos

Conforme informou a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), não haverá atendimento nas agências bancárias de todo o país no dia 16 de junho. Isso vale mesmo para municípios em que a data tenha sido antecipada, e não seja feriado, como é o caso da cidade de São Paulo.

Os clientes poderão utilizar os terminais de autoatendimento, assim como os canais digitais (internet e mobile banking). Centrais pelo telefone vão funcionar normalmente.



Contas de água, energia e telefone e carnês com vencimento em 16 de junho poderão sem pagos, sem acréscimo, no dia subsequente, portanto, na sexta-feira (17).

Na sexta, o atendimento ao público nas agências volta a ocorrer normalmente.

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, mas caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, recomenda a FEBRABAN.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ficarão fechadas nestas quinta (16) e sexta (17). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça (14).

No dia 16, o atendimento pelo telefone 135 também não vai funcionar. Já na sexta, volta normalmente.

O INSS informa que os segurados com atendimento marcado para sexta-feira devem ligar no 135 para marcar uma nova data.

O órgão também orienta os segurados a acessarem o aplicativo 'Meu INSS' caso precisem de algum serviço.

Casas lotéricas

A Caixa Econômica Federal informou que fica a critério do empresário lotérico definir sobre abertura e fechamento, respeitando a orientação do comércio local.

Comércio

Como a data é ponto facultativo em São Paulo, cada lojista tem a liberdade de escolher se vai abrir ou não. O funcionamento do comércio de rua e dos shopping centers é opcional.

Rodízio

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informou que o rodízio de veículos estará suspenso para carros na quinta (16) e na sexta-feira (17), em razão do ponto facultativo.

A exceção é para:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.