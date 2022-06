Max Leone Agências do INSS não vão funcionar quinta e sexta-feira devido ao feriado de Corpus Christi

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não vão abrir quinta e sexta-feira (16 e 17), por conta do feriado de Corpus Christi e da decretação de ponto facultativo no dia seguinte. A Portaria 5.407 do Ministério da Economia, que trata do assunto, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (14).

Segundo o INSS, a central 135 também não vai funcionar no dia 16 (quinta-feira), mas será possível acessar os serviços automatizados disponíveis no menu inicial. O atendimento telefônico regular será retomado na sexta-feira (17).

Outra opção para os segurados durante o feriado é utilizar o portal ou o aplicativo Meu INSS para requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimentos presenciais para outras datas.

O INSS informa que quem tem agendamento para o dia 17 deve ligar para o telefone 135 a fim de reagendar o atendimento.