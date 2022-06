Tânia Rêgo/Agência Brasil Inscrições para vagas de recenseador do Censo 2022 terminam nesta quarta

Terminam nesta quarta-feira (15) as inscrições para as 48 mil vagas disponíveis para o cargo de recenseador do Censo 2022. Há oportunidades para nível fundamental completo em todos os estados do país. A previsão do contrato é de até três meses, podendo ser ampliado.

A jornada de trabalho é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação obrigatória no treinamento para a função. O salário será calculado conforme produção. A avaliação do candidato levará em conta o conhecimento prévio do contratado acerca das unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG https://t.me/portalig

O aprovado cumprirá as orientações enviadas para o dispositivo móvel de coleta de informações. As entrevistas poderão ocorrer de forma presencial e/ou por telefone. Os dados ficarão registrados no dispositivo móvel de coleta e o agente deverá manter o sigilo sobre as respostas fornecidas pelo entrevistado. Também é necessário reconhecer os limites e a área do setor censitário designado.

As exigências para o desempenho das atribuições da função são: capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar entrevistas e coletar dados fazendo uso de dispositivo móvel de coleta; ter boa análise visual para leitura e preenchimento dos questionários e formulários impressos e/ou em meio eletrônico; saber interpretar mapas.

O recenseador também deve ter capacidade de locomoção para execução de trabalho de campo nas zonas urbana e rural, em áreas de terreno íngreme, localidades de difícil acesso e de ocupação irregular, bem como para ingresso em prédios e residências com escadarias e sem rampas de acesso ou elevadores, caminhos e estradas não pavimentadas.



Em função do uso do dispositivo móvel de coleta, IBGE também exige capacidade motora para manusear o aparelho durante a realização de entrevista, que pode ocorrer em condições precárias. Além disso, caberá ao recenseador preencher questionários e formulários, registrando números, palavras e marcas, com a precisão exigida pelo dispositivo móvel de coleta; ter agilidade para cumprir as tarefas determinadas, nos prazos exigidos, em conformidade com o cronograma da operação censitária e de acordo com o padrão de qualidade requerido.

Município do Rio

O IBGE lançou mais um processo seletivo complementar com as vagas que não foram preenchidas no processo anterior. No Estado do Rio, há 2.380 postos de trabalho, espalhados por 84 municípios. Só no município do Rio são oferecidas 1.237 oportunidades.

Para esse processo seletivo, não haverá prova escrita, mas apenas uma prova de escolaridade. Assim, basta realizar a inscrição no site do IBGE e aguardar o resultado. Os candidatos com maior nível de instrução serão chamados primeiro.

No município do Rio, as vagas estão distribuídas por localidades. O maior número de postos de trabalho é oferecido na Barra da Tijuca (181), Jacarepaguá (176) e Lagoa (141). No entanto, há vagas em 65 localidades diferentes da cidade.

No momento da convocação, os candidatos aprovados deverão apresentar os documentos que comprovem a escolaridade informada no ato de inscrição.