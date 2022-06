REUTERS/Denis Balibouse Conar considerou propaganda irregular youtuber que ingeriu 16 chocolates KitKat

O Conselho Nacional de Autorregulagem Publicitária (Conar) notificou a Nestlé por uma propaganda feita no canal do youtuber Enaldinho. O próprio youtuber também foi advertido.

Em vídeo publicado no canal, Enaldinho e um amigo fazem apostas de quantos produtos conseguem comer. No vídeo, ambos comem cerca de 16 chocolates KitKat e dizem que o produto "é muito bom" e, por isso, não conseguiria parar.

O Conar entendeu que há um incentivo exagerado no consumo do produto. O órgão ressaltou que o consumo fora de controle de chocolate pode provocar diabetes e outras doenças.

A Nestlé informou, em nota, que não comprou espaço publicitário no canal do youtuber e ressaltou o rígido critério na produção de continuado relacionado à empresa. O Conar, no entanto, entendeu que a empresa tem o poder de retirar a publicação por envolver o nome da marca, mesmo que o vídeo não tenha sinalizado a publicidade.