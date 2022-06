Reprodução: ACidade ON FGTS

Desde 2017, brasileiros resgataram R$ 96,7 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS . Com espaço apertado no Orçamento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) viu nos resgates uma maneira de alavancar sua popularidade e as formas de retirada se multiplicaram nos últimos anos. Além das rodadas de saque emergencial e extraordinário, o presidente liberou compra de ações da Eletrobras e até pagamento de creche com verba do fundo. Veja todas as possibilidades .

Matheus Moura, diretor de marketing da Serasa, lembrou que brasileiro, no entanto, não tem uma jornada de aprendizado para uso do crédito. Segundo pesquisa do Instituto Opinion Box, encomendada por Serasa e Banco Pan, só 3 em cada 10 brasileiros usariam o dinheiro do FGTS para pagar contas e limpar o nome.

Ao todo, só 17% disseram que quitariam contas com o recurso e 10% afirmaram que limpariam o nome. A maioria quer comprar a casa própria ou abrir o próprio negócio. Os trabalhadores poderiam escolher mais de uma opção.

"Esse foi um ano financeiramente desafiador para o trabalhador. Inflação, desemprego, tiveram também os impactos guerra... São 65,69 milhões de brasileiros inadimplentes e o FGTS tem tido papel importante nesse ano, seja pelo saque extraordinário de R$ 1.000, liberado até 15 de junho, ou por outras formas de retirada", disse Moura.

Veja como cada consumidor pretende usar o dinheiro do FGTS:



45% querem comprar a casa própria

33% gostariam de abrir um negócio com os valores

20% que cuidariam da saúde

17% pegariam o dinheiro para fazer uma viagem internacional.

Foram entrevistados, de forma online, 2.132 brasileiros entre os dias 12 e 22 de abril. Foi a primeira pesquisa realizada no Brasil sobre o tema.

Conhecimento do tema

A pesquisa questionou ainda quem sabia o que era FGTS. A maioria (92%) sabe o que significa o fundo, e 80% tenham conhecimento de que é possível consultar seu saldo, mas 38% disseram não saber quanto há na conta, seja por não saber fazer a consulta (16%) ou por desconhecimento (22%).

Felipe Schepers, CEO da Opinion Box, pontua que o conhecimento do brasileiro sobre o FGTS é superficial e está diretamente atrelada à vivência dos que tiveram que fazer a retirada, como mostra a pesquisa:





Para a maioria dos entrevistados, o Fundo não é um bom investimento. Para 43%, é um péssimo lugar para colocar o dinheiro. O FGTS rende 3% ao ano + a TR (Taxa Referencial).

Nathalia Rodrigues, a "Nath Finanças", conhecida por suas dicas financeiras na internet, também participou da coletiva de apresentação do levantamento. Segundo ela, o mercado de trabalho mudou e hoje muitas pessoas não têm acesso ao dinheiro.

"As pessoas sabem o que é o FGTS, mas não sabem muito mais do que o financiamento para casa própria. Além disso, os trabalhadores de hoje não tem mais a estabilidade da carteira assinada, então nunca teve esse direito."

Saque extraordinário



Ao todo, 42 milhões de trabalhadores estão aptos a receber o saque extraordinário do FGTS. A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. De acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal, serão liberados R$ 30 bilhões direcionados a retirada.

Como sacar?

Qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, pode sacar os valores.

Para quem possui mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, a começar pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, também a começar pela conta com o menor saldo.

Vale lembrar que não estão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do saque-aniversário, por exemplo.

O dinheiro é depositado automaticamente na Conta Poupança Social Digital do trabalhador e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.

Para quem não tiver uma conta, a Caixa Econômica Federal vai abrir uma em nome do cidadão automaticamente.

É possível indicar que não deseja receber o crédito do valor por meio do aplicativo FGTS ou de uma agência da Caixa.

Mesmo após o depósito na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar pelo desfazimento do crédito automático, também pelo app, até 10 de novembro de 2022.

Também é possível consultar se tem direito ao benefício e consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital no app, nas agências e ainda no site do FGTS.

Os valores podem ser transferidos para outras contas da Caixa ou de outros bancos. É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

Também é possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Caixa pelo canais oficiais do banco, como o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104 para demais regiões.

