Redação 1Bilhão Educação Financeira Bolsonaro vai liberar FGTS para mulheres pagarem creche

De olho no eleitorado feminino e nos jovens, setores nos quais tem pior popularidade, o presidente Jair Bolsonaro vai lançar, no fim da tarde desta quarta-feira (4), um pacote de medidas trabalhistas. As propostas permitirão o uso do FGTS de mulheres trabalhadoras para o pagamento de creches de seus filhos e amplia prazos e limites para contratos de aprendizes.

Os detalhes das medidas estão sendo finalizados por técnicos do governo e serão divulgados em um evento no Palácio do Planalto às 17h. O mote do pacote é a Semana do Trabalho.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Batizado de “Emprega + Mulheres e Jovens”, o novo programa será criado por medida provisória. Ele vai prever a criação de uma linha de reembolso de creche para filhos entre quatro meses e cinco anos de idade.

Outra ideia é permitir que as mulheres possam usar o FGTS para pagar cursos de qualificação.

No caso dos jovens aprendizes, uma das medidas é ampliar o prazo de duração do contrato de trabalho de dois para três anos e, em determinadas situações, até quatro anos.