Redação 1Bilhão Educação Financeira INSS: veja quem recebe a segunda parcela do 13º salário nesta segunda

Nesta segunda-feira (6), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga a segunda parcela do 13º salário para um novo grupo de aposentados e pensionistas:

aqueles que recebem 1 salário mínimo (R$ 1.212), com número do benefício terminado em 9;

aqueles que recebem mais que o mínimo, com número final do benefício terminado em 4 ou 9.

Os valores são pagos juntos com a competência do mês.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O calendário segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo.

Os pagamentos da segunda parcela seguem até a próxima terça-feira (7). Confira o calendário:

Para quem recebe um salário mínimo



FINAL DO BENEFÍCIO DATA DE PAGAMENTO



1 25 de maio

2 26 de maio

3 27 de maio

4 30 de maio

5 31 de maio

6 1° de junho

7 2 de junho

8 3 de junho

9 6 de junho

0 7 de junho

Para quem recebe mais que o salário mínimo

FINAL DO BENEFÍCIO DATA DE PAGAMENTO



1 e 6 1° de junho

2 e 7 2 de junho

3 e 8 3 de junho

4 e 9 6 de junho

5 e 0 7 de junho

Este é o terceiro ano seguido em que o governo antecipa o pagamento do 13º salário do INSS. Normalmente, o abono é pago em agosto e dezembro.

Têm direito ao 13º salário do INSS quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Beneficiários do BPC/Loas e da Renda Mensal Vitalícia ficam de fora.

O valor da segunda parcela do 13º corresponde a 50% do valor do benefício, descontado o Imposto de Renda para os segurados que têm que pagar o tributo.

Para consultar valores e datas, os trabalhadores podem ligar no telefone 135 ou acessar o site ou o aplicativo "Meu INSS".