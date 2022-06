Luciano Rodrigues Mercado vê inflação em 8,9% e crescimento maior em 2022

Mais de um mês após a última divulgação do relatório Focus, o documento publicado nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central (BC) aponta para inflação em 8,89% em 2022 e 4,39% em 2023.



O número é bem superior aos projetados pelo mercado na última edição do Focus, publicado no dia 2 de maio. Naquela oportunidade, a mediana das expectativas era de 7,89% este ano e 4,1% em 2023.

Por conta da greve dos servidores do BC, o relatório Focus não foi publicado em quatro oportunidades durante o mês de maio. Com isso, as expectativas de mercado estavam defasadas desde o início do mês passado.

Para o crescimento do PIB, o mercado atualizou suas projeções para 1,2% em 2022 e 0,76% no próximo ano. Na última edição do Focus, a projeção dos agentes do mercado para o PIB era de 0,7% em 2022 e 1% em 2023.

Já a expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, ficou em 13,25% para o final deste ano e 9,75% em 2023. No início do mês, a mediana de mercado era que a taxa terminaria 2022 em 13,25% ao ano e caíssem para 9,25% em 2023.