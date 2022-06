Gerhard G./Pixabay Aumento no valor do querosene deve encarecer passagens aéreas

A Petrobras reajustou os preços do querosene de aviação (QAV). Houve alta em 15 estações da companhia que vendem o combustível. As altas chegam a cerca de 11%. No acumulado do ano, o avanço no preço chega a 67%, dependendo do local.

Diferente de gasolina e diesel, que não têm uma periodicidade de aumento definida pela estatal, o preço do QAV é reajustado todo início de mês pela Petrobras.

O QAV reflete as variações do preço do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio.

A empresa tem estações em Manaus, Belém, São Luis, Fortaleza, Ipojuca, Betim, Duque de Caxias, Guarulhos e Canoas.

Em Guarulhos, por exemplo, o preço por metro cúbico passou de R$ 3,422,em janeiro, para R$ 5,626 ontem. É alta de 64%. Em Manaus, o avanço foi de 67%, de R$3,283 para R$ 5,493.