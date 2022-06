FreePik Dia Livre de Impostos: Nesta quinta-feira, descontos de até 70% em lojas e gasolina a R$ 4,35 o litro

Nesta quinta-feira (2) acontece a campanha Dia Livre de Impostos (DLI) , em que as empresas não cobram os encargos para conscientizar a população sobre a carga tributária que incide sobre o comércio. A ação será realizada por mais de 40 mil estabelecimentos em cerca de 1.400 cidades, incluindo todas as capitais. Os descontos chegam a 70% em lojas e até mesmo postos de gasolina têm preços especiais, como gasolina a R$ 4,35 em Cuiabá.

O posto Jarjour, em Brasília, por exemplo, vai oferecer dez mil litros de combustível livres de impostos com o litro a R$ 5 (cada carro terá limite de 20 litros). Em Manaus, a gasolina vai custar R$ 5,88 a partir das 7h, no Posto 3000, que fica na Avenida Djalma Batista – o limite é de dez litros para moto e 15 litros para carro.

Já na capital mineira, a gasolina será vendida a R$ 4,85 o litro, no Posto Pica-Pau, em Barro Preto. Por ordem de chegada, as senhas serão distribuídas a partir das 8 horas e o pagamento será feito somente em dinheiro. Vale lembrar que nessa data é comum que consumidores façam filas ainda de madrugada nos postos.

Estes são alguns dos exemplos da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a CDL Jovem, organizadoras do DLI. Tradicionalmente, a campanha nacional acontecia em Brasília, embora tenha suas iniciativas regionais. Neste ano, será sediada no Ilha Plaza Shopping, localizado na Ilha do Governador, no Rio.

Entre lojas que aderiram, segundo o shopping, estão as marcas Arezzo, Via Mia, Piticas, Puket, Imaginarium, Reserva, Loccitane, Mr. Cat e Valisere. Restaurantes, como Pasta de Colina e Vikings, também terão descontos de até 20% em pratos selecionados.

O presidente da CNDL, José César da Costa diz que o objetivo da campanha é mostrar para a população como os impostos são abusivos. Costa ressalta que, num ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em última colocação como país que melhor retorna o dinheiro para a população, pondera.

Segundo a CNDL, em Belo Horizonte, o botijão de gás será vendido a R$ 89,90 pela distribuidora Amigão Gás, em Jardim América. Atualmente, o preço médio com imposto, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), é de R$ 112,70. Serão comercializadas 200 unidades, limitada a uma por pessoa e as senhas começam a ser distribuídas às 7h.

No Espírito Santo, o Shopping Vitória terá lojas vendendo produtos sem o repasse dos impostos e em Natal, o shopping Rio Center.

Em Cuiabá, além de cinco postos de combustível com gasolina a R$ 4,35, das 11h às 15h (ou enquanto durar o estoque), haverá 500 empresas localizadas nas ruas e nos shoppings participando do Dia Livre do Imposto.

Em São Paulo, quem for em uma das unidades da cervejaria Dogma neste 2 de junho vai pagar R$ 9,60 no chope Nextra II, que normalmente custa R$ 32. O imposto sobre a cerveja é de cerca de 60% da bebida.

Segundo Leonardo Satt, sócio fundador da Cervejaria Dogma, os impostos têm um enorme impacto na economia, criando um efeito cascata. Com a alta tributação, diz ele, os produtos ficam mais caros e a população compra menos.