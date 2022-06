Wagner Pedro Como consultar a restituição do seu Imposto de Renda

A restituição do Imposto de Renda é uma espécie de reembolso feito pela Receita Federal para os cidadãos que contribuíram mais do que o necessário. Isso geralmente ocorre por conta das deduções, que podem fazer com que o saldo a pagar seja menor que o imposto retido na fonte. Para saber se você tem direito a algum valor, basta efetuar uma consulta no site do órgão ou pelo aplicativo Pessoa Física. Abaixo, vou te mostrar como realizar esses procedimentos.

O site da Receita Federal não exige muitos dados, então a consulta pode ser realizada rapidamente. Veja abaixo: Acesse a página: Abra o navegador e acesse a página Consulta Restituições IRPF; Informe os dados: Digite seu CPF, data de nascimento, escolha o ano de consulta e digite os caracteres. Feito isso, clique no botão "Consultar" para visualizar os resultados sobre sua declaração e a possível restituição.

Como consultar a restituição pelo aplicativo

A restituição do Imposto de Renda também pode ser consultada pelo aplicativo Pessoa Física, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). Confira:

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Com o aplicativo aberto, toque no menu (três linhas empilhadas) no canto superior direito e depois em "Consulta Restituição";

Digite seu CPF, escolha o ano referente à consulta e toque em "Consultar" para visualizar as informações.



Qual o calendário para os pagamentos da restituição?

A ordem dos pagamentos é determinada com base nas datas que o Imposto de Renda foi enviado. Ou seja, aqueles que fizeram a declaração mais cedo serão os primeiros a receber a restituição. No entanto, pessoas com mais de 60 anos ou deficientes têm prioridade.

Este ano, o valor poderá ser recebido via Pix, mas existe uma ressalva: apenas o CPF deve ser usado como chave — e-mails, telefones ou chaves aleatórias não são aceitos.

Confira abaixo o calendário de restituição do IRPF 2022