Divulgação Institutos Êxito e ELA querem combater a pobreza menstrual no país

O Instituto Êxito de Empreendedorismo e o Instituto ELA Educadoras do Brasil firmaram convênio para fortalecer a rede de captação de absorventes e de recursos para aquisição de produtos, protegendo e impactando positivamente a vida das jovens brasileiras, pelo projeto Adote um Ciclo. A parceria irá disponibilizar posto de coleta para esses recursos e doações online via QR Code com Pix.

O projeto Adote um Ciclo, criado pelo Instituto ELA Educadoras do Brasil, nasceu para minimizar e extinguir a pobreza menstrual, situação que afeta milhões de mulheres no mundo e no Brasil. Essa condição faz com que muitas adolescentes e mulheres faltem uma semana inteira em suas atividades escolares por não possuírem absorventes, prejudicando, assim, o seu rendimento escolar e a sua autoestima, além de acarretar ausência no trabalho, doenças e afetar a qualidade de vida e a saúde emocional.

O lançamento oficial da parceria de arrecadação será realizado nesta quinta-feira (26), às 18h, durante a reunião dos conselheiros, diretores e associados do Instituto Êxito de Empreendedorismo e o Facing the Giants – programa de palestras voltadas para o empreendedorismo, marketing digital e áreas afins. É possível acompanhar o evento pelo canal do Youtube e pelas redes sociais do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

"Sabemos que a situação de vulnerabilidade aumentou muito durante a pandemia e, para continuarmos firmes na missão de impactar vidas, firmamos essa parceria com o Instituto ELA por acreditarmos que o projeto Adote um Ciclo é uma iniciativa relevante e que terá impacto direto no bem-estar de milhares de mulheres", afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

Para a presidente do ELA Instituto Educadoras do Brasil, Sonia Simões Colombo, o convênio irá agregar valor ao projeto Adote um Ciclo e transformar o cotidiano de milhares de mulheres. "Hoje, já foram arrecadados 310 mil absorventes, beneficiando 22 mil jovens, mas o ciclo menstrual é mensal e precisamos continuar nesta caminhada", pontua. "Estamos muito felizes em poder contar com parceiros que apoiam essa causa e ajudam a captar aquisições para proteger essas mulheres", completa.

O Instituto ELA Educadoras do Brasil possui postos de coleta de doações por todo o Brasil, que podem ser encontrados no site www.institutoela.org.br/adote-um-ciclo , além da sede do Instituto Êxito de Empreendedorismo, na Rua Joaquim Floriano, 466 - Brascan Century Corporate, 1001-C - Itaim Bibi, São Paulo/SP.

Também foi disponibilizado um QR Code para doação on-line visando a compra dos absorventes e recursos do projeto. O Pix pode ser feito pelo CPNJ do Instituto ELA 35.696.048/0001-60; ou pelo passo a passo abaixo:

Entre no app do seu banco;

Selecione a opção “PIX” e escolha pagar com QR Code;

Ao abrir a janela, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code inserido neste link ;

Realize sua transferência no valor que desejar e ajude milhares de mulheres.

Sobre o Instituto Êxito

O Instituto Êxito de Empreendedorismo é o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 600 sócios que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independentemente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Nomeado como uma instituição sem fins lucrativos, seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.

Sobre o Instituto ELA

O Instituto ELA – Educadoras do Brasil visa inspirar educadoras para transformar vidas, por meio de uma rede de voluntárias, para multiplicar conhecimentos, fortalecer e empoderar mulheres do Brasil, em situação de vulnerabilidade social, emocional e profissional.

Com o objetivo de valorizar todos que atuam em educação. Entretanto, na constante busca pela igualdade de gênero, e em atenção à Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Instituto ELA – Educadoras do Brasil vem como um incentivo à força feminina, reconhecendo e valorizando a sua atuação educacional para a sociedade. Saiba mais em: www.institutoela.org.br.