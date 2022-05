Divulgação Feira Ópera volta ao presencial potencializando negócios

Lançamento de coleção primavera-verão 22/23. Pronta entrega inverno 22. Palestras. Desfiles. Network. Parcerias. Bons negócios. Essas são algumas das atrações apresentadas na 35ª edição da Feira Ópera, feira internacional de moda e decoração infantil. O evento, que reúne cerca de 100 expositores, atrai lojistas de todo território nacional, que vêm buscar na feira o melhor mix de lançamentos para suas vitrines.

Os corredores de bons negócios estarão abertos aos lojistas de 25 a 27 de maio, no Pró Magno Centro de Exposições, em São Paulo (SP). Neles, produtores de moda e decoração infantil apresentam seus lançamentos e, ainda, alguns deles oferecem peças de coleções anteriores à pronta entrega. Ou seja, os lojistas podem programar suas compras para as próximas estaçoes e ainda repor seus estoques imediatamente.

De grandes e consagradas marcas aos pequenos produtores, um mix completo se apresenta nos corredores que são devidamente setorizados: decoração, enxoval, moda materna, baby, kids e teen, calçados, acessórios, puericultura leve e pesada, beachwear e underwear.

A feira apresenta uma grande expectativa para as próximas edições baseada nas ações que tem sido ralizadas com foco no fortalecimento do setor. Frederico de Cunto, diretor executivo da feira, defende a importância de valorizarmos a indústria nacional: "Desde sempre, e mais intensamente no período da pandemia, temos trabalhado fortemente no sentido de contribuir com o crescimento sustentável do nosso mercado para que tanto a indústria quanto o varejo sejam competitivos, valorizando o mercado nacional".

Sobre o mercado de moda infantil

Apesar dos últimos dois anos de crise latente, o mercado de moda infantil mantem sua taxa de crescimento na ordem de 6% ao ano, dados que evidenciam sua posição de setor que mais cresce no mercado nacional, segundo a Associaçao Brasileira da Indústria Textil e de Confecçao (Abit).

Outro dado relevante que mostra a força do setor, levantado em 2019 pelo IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial), aponta 46.000 pontos de venda especializados no segmento infantil, em sua maioria, pequenas lojas independentes e multimarcas, espalhadas por 4.500 municipios.

Ainda assim, é fato de a pandemia estancou os negócios, paralisou produção e fechou os comércios. Muitas empresas, tanto da indústria quanto do comercio, fecharam suas portas definitivamente, porém esse movimento realizou uma seleção natural dos negócios que começam agora a sua retomada.

O tamanho desse mercado se desenha nos números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica): 10,9% da população brasileira é composta por crianças de 0 a 8 anos, cerca de 23 milhoes de consumidores.

Um outro dado, ainda mais relevante, dá conta de que, o setor movimenta R$ 16 bilhoes por ano e a tendência é de que esse numero aumente, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

"Ou seja, atuamos em um mercado muito promissor, mas que não admite mais amadorismo ou aventureiros", declara Frederico.

Sobre a Feira Ópera

Idealizada e realizada pela dupla Fernanda Menezes, diretora comercial, e Frederico De Cunto, diretor executivo, a Feira Ópera há 18 anos vem cumprindo sua missão de fortalecer toda a cadeia produtiva do mercado de moda e decoração infantil.

São duas edições por ano, unindo as melhores marcas aos lojistas de segmento infantil de todo o país.

Ao longo de 18 anos de atuação, e chegando à sua 35ª edição, os números gerados pela Feira Ópera são expressivos:

32 edições presenciais, 2 ediçoes online e uma edição híbrida

Mais de 120 mil visitantes

Oferecidas mais de 200 horas de conteúdo em formato de palestras, bate papo com especialistas e lives

Cerca de 700 desfiles (marcas) apresentados

R$150 milhoes de negócios gerados, em média, por edição

Confira vídeo institucional da feira clicando aqui.

O credenciamento para a Feira Ópera já esta aberto no site exclusivamente para lojistas.

A visitação só será permitida mediante cadastramento prévio com CNPJ e apresentação do ciclo vacinal completo.

Não é permitida a entrada de crianças.

Todos os protocolos sanitários estão adotados.

Atrações

Desfiles – Max Fashion Day

Organizado pelo Grupo YBrasil, o tradicional Max Fashion Day, desfile que vai apresentar as tendências primavera/verão 22/23 das marcas Titina Moda Infantil, Fio a Fio, Luna, Ópera Kids, Reserva Mini, Banho Maria, Jogg Kids, Bugbee, L’été Moda Praia e Mundo da Lua, será o responsável por abrir o evento, no dia 25 de maio, a partir das 09h. As apresentações serão online, com transmissão através do Canal do YouTube da Feira Ópera (https://www.youtube.com/c/FeiraOperaModaInfantil) e contará com 55 modelos da agência Max Fama, que também faz parte do Grupo YBrasil.

Grupo YBrasil

Além de toda estrutura do desfile, o Grupo YBrasil também terá um stand que apresentará aos lojistas todos os serviços realizados pela companhia, como: foto em still, que poderá ser realizado presencialmente, editoriais de moda e campanhas publicitárias. Além disso, também haverá modelos da agência Max Fama durante toda Feira, que irão ficar disponíveis para marcas que quiserem solicitar o serviço de apresentação de novas peças a seus clientes presencialmente.

Palestras

Quatro especialistas do setor conversam com lojistas sobre os entraves do mercado e soluções.

Os temas a serem abordados são: O mercado de Moda Infantil e suas peculiaridades; Tendências de Moda Infantil; Visual e Merchandising – online e offline; Compra Assertiva.

As palestras são gratuitas e realizadas no final dos dias 25 e 26.

Comodidades para lojistas

Traslados

Ida e volta dos hotéis parceiros para a Feira com opções de horários, além de circular entre a Feira e o Metrô Barra Funda.

Hotéis Parceiros

Feira Ópera Online

35ª. Feira Ópera – Lançamentos Primavera-Verão 22/23 e Pronta Entrega Inverno 22