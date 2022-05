Murilo Tunholi Uber libera pagamento via Pix para corridas direto pelo app em todo Brasil

Os passageiros da Uber agora podem pagar viagens por Pix direto pelo aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). A nova opção chega a quase todos os usuários nesta terça-feira (24) para diversificar os métodos de pagamento da plataforma, que já permite usar cartões de crédito e débito, PayPal, gift card e dinheiro.

A opção de pagar viagens da Uber com Pix começou a ser testada em novembro do ano passado, nas cidades de Curitiba e Recife, inicialmente. Desde então, o recurso tem sido liberado aos poucos em outras regiões do Brasil. Hoje, a maioria dos usuários recebeu o novo método de pagamento em seus aplicativos.

Se você ainda não recebeu o recurso, será preciso esperar mais um tempo. Segundo a Uber, o pagamento via Pix será disponibilizado para todas as pessoas em algum momento das primeiras semanas de junho.

Além de oferecer mais flexibilidade financeira aos passageiros, a Uber quer aumentar a segurança na hora de pagar as corridas. Pelo pagamento ser realizado direto na plataforma, há menos chances dos usuários transferirem quantias erradas ou caírem em golpes.

Vale mencionar que já era possível colocar créditos na carteira do Uber Cash via Pix desde 2020, quando o sistema de pagamentos foi lançado pelo Banco Central. A diferença é que, agora, dá para usar o saldo de contas bancárias para pagar as corridas de forma mais simples.

Como pagar corrida na Uber com Pix

Quando for pedir uma corrida, basta selecionar o Pix como método de pagamento . No momento da cobrança, o próprio aplicativo irá gerar um código aleatório . Esse código precisa ser copiado e colado em qualquer app de banco ou plataforma financeira que permita fazer transações via Pix.

Após o pagamento ser confirmado, a Uber vai designar um motorista parceiro para pegar a viagem. Caso a corrida seja cancelada ou tenha o destino modificado, a empresa fará o reembolso do valor em até três horas direto na conta bancária do usuário.

