Agência Brasil Imposto de Renda 2022: restituição terá correção de 1% em junho

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022, que será pago pela Receita Federal em 30 de junho, terá correção de 1% com base na Selic (taxa básica de juros da economia). A Selic subiu 12,75% no início deste mês. Isso significa que aqueles que têm restituição a receber terão ganhos maiores.

Na próxima terça-feira (31), último dia para entrega da declaração, a Receita pagará o primeiro lote de restituição do IR 2022 a cerca de 3,4 milhões de contribuintes com prioridade legal que já entregaram a declaração e não caíram na malha fina, totalizando R$ 6,3 bilhões. Nesse caso, o valor não será corrigido pela Selic.

Têm prioridade legal e, portanto, recebem a restituição no primeiro lote:

226.934 contribuintes idosos acima de 80 anos;

2.305.412 contribuintes entre 60 e 79 anos;

149.016 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

702.607 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Segundo o Fisco, os demais lotes de restituição do Imposto de Renda também obedecem as prioridades legais, mas pagam contribuintes que não são prioritários.

Como consultar?

A consulta de valores é liberada uma semana antes do pagamento. Para saber se a restituição está disponível, o cidadão deve acessar o site da Receita Federal ( www.gov.br/receitafederal ), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda.

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores no endereço https://www.bb.com.br/irpf ou na central de relacionamento do banco por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).

Veja o calendário de restituição do IR 2022:

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 29 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote e último lote: 30 de setembro.