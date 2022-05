Sophia Bernardes Mais de três mil imóveis estão disponíveis para venda no site da Caixa

A Caixa Econômica Federal promove, até o dia 30 de maio, o leilão virtual de imóveis retomados, com descontos e condições especiais de pagamento. São cerca de três mil unidades de propriedade do banco que estarão à venda de forma on-line. São ofertados apartamentos, casas, salas comerciais e terrenos. O valor médio é de R$ 101 mil. A instituição financeira não informou o percentual de desconto que está sendo oferecido aos interessados.

É possível consultar a lista de imóveis disponíveis para venda no site do banco. Basta clicar em "Busque seu imóvel" e selecionar o estado e a cidade de interesse. Depois, é possível escolher o bairro e as características mais adequadas do imóvel, como número de quartos, área útil e valor, entre outras características.

Na descrição do imóvel, o interessado fica sabendo se o bem está ocupado e pode ver uma foto da fachada, o valor pedido e as características, além de ter acesso ao edital do leilão da unidade.

O processo acontece no site dos leiloeiros oficiais contratados pela Caixa. Em geral, não é possível visitar o bem antes da compra.

Sem ônus para o comprador

Todos eles são postos à venda livres de ônus para os compradores, no estado de conservação e ocupação em que se encontram. Dívidas pendentes, como cotas de condomínio e IPTU, geradas até a data de aquisição, são integralmente quitadas pela Caixa.

O banco possibilita a utilização do saldo do FGTS para compra de imóvel residencial, cujo saldo pode ser utilizado no momento da contratação, como entrada do financiamento ou do valor total. Além disso, é possível ainda financiar a compra pelo próprio banco.

Como participar

Para participar, o interessado em adquirir um imóvel deverá acessar o site do banco e escolher o imóvel desejado. Em seguida, ler o edital, que contém as regras e as condições do leilão, como data de realização e formas de pagamento.

É necessário acessar o site do leiloeiro e fazer a oferta, respeitando o valor mínimo de venda. A proposta de maior valor é considerada vencedora. O resultado poderá ser acompanhado no site da Caixa, nas datas divulgadas nos editais de venda.

Condições especiais

O cliente poderá optar pelas linhas de financiamento com recursos do FGTS ou do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), dependendo da renda e do valor do imóvel.

A Caixa oferece quatro opções de linhas de financiamento imobiliário com recursos SBPE, para aquisição de imóvel novo ou usado: Taxa Referencial (TR), IPCA, poupança e taxa fixa.

Os imóveis podem ser financiados com recursos do SBPE em até 100% do valor da proposta e com prazo de até 35 anos, com destaque para a modalidade Poupança Caixa.

Poupança

Nas contratações de crédito imobiliário pela modalidade Poupança Caixa, as taxas de juros partem de TR somada a 2,50% ao ano, mais a remuneração da poupança. Os clientes contam ainda com período de carência de até seis meses (prazo para começar a pagar as parcelas).

Programa Casa Verde e Amarela

Para o enquadramento no Programa Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS, as condições são: renda familiar de até R$ 7 mil; imóvel com valor de compra e venda de até R$ 264 mil; taxas nominais a partir de 4,25% ao ano e tarifa de 1,5% sobre o valor de financiamento. Há possibilidade de financiamento de até 100% do valor de compra e venda, limitado a 90% do valor de avaliação (exclusiva para os imóveis Caixa).