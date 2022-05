Ana Marques Uber, Itaú, Nubank e outras abrem mais de 700 vagas em tecnologia

Quem busca por uma chance para atuar no mercado de tecnologia pode encontrá-la em grandes empresas, como o Itaú . O banco anunciou recentemente a abertura de 400 posições para engenheiros e arquitetos de dados. No setor de finanças, outra companhia que está contratando é o Nubank , com vagas exclusivas para pessoas negras. Já a Uber abriu 100 postos para engenheiros no Brasil. Veja, a seguir, o compilado que montamos com as melhores oportunidades do momento.

Uber tem 100 vagas abertas para engenharia

A Uber planeja dobrar sua equipe de tecnologia no Brasil, chegando a 250 profissionais de engenharia até o final de 2022. Com opções de trabalho remoto ou híbrido, a companhia está contratando 100 pessoas que vão atuar no desenvolvimento de soluções para a plataforma da companhia, especialmente o serviço de delivery de mercado.

Quem escolher o modelo de trabalho híbrido, poderá comparecer à nova sede da companhia em Osasco. Além disso, os times de tecnologia da Uber Brasil trabalham de forma integrada aos de vários outros países.

Para se candidatar a uma vaga, basta acessar a página de carreiras da Uber e realizar a aplicação ao cargo pretendido. Por lá, você também encontra mais detalhes sobre os pré-requisitos exigidos.

Itaú busca 400 profissionais de tecnologia

O Itaú está com 400 vagas abertas para o setor de tecnologia, com destaque para engenharia de software, arquitetura de soluções e dados. Segundo o banco, somente em 2021, mais de 2,5 mil colaboradores foram contratados para esta área.

Entre as oportunidades, estão postos de trabalho para engenheiro de software Java, gerente de produto, engenheiro de dados, especialista em arquitetura de software, DevOps e diversos outros.

Os selecionados poderão atuar em São Paulo e terão benefícios como vale-transporte, vale-refeição, convênio médico e odontológico, PLR, licença maternidade estendida, auxílio-creche, entre outros. Você pode encontrar mais informações sobre cada vaga na página do Itaú.

Fachada de agência do Itaú (Imagem: Marcelo Alves/Flickr)

Nubank tem seleção exclusiva para pessoas negras

No dia 9 de maio o Nubank abriu as inscrições para a segunda edição do “Nós Codamos”, processo seletivo exclusivo para pessoas negras na área de engenharia de software (back-end). Na primeira edição, cerca de 60 profissionais foram contratados.

Os interessados devem fazer a inscrição por meio do site do programa até o dia 22 de maio . As oportunidades são para candidatos em todos os níveis de senioridade.

Além disso, no dia 17 de maio, às 19h, o time de engenharia do Nubank irá realizar uma transmissão ao vivo para tirar dúvidas sobre o processo seletivo. Você pode reservar seu lugar ao preencher seus dados neste link.

Neoway tem 100 vagas para devs, UX e mais

A Neoway é uma empresa que oferece soluções de big data e inteligência artificial, e está em busca de 100 profissionais para preencher seu quadro de funcionários até o fim de 2022. A maioria das posições abertas é para a área de tecnologia, em diversos níveis de experiência.

Há postos abertos para desenvolvedores, cientistas de dados, engenheiros de dados, especialistas em UX, entre outras oportunidades. Como a empresa trabalha com modelo híbrido ou 100% remoto, as vagas podem ser ocupadas por pessoas de qualquer parte do Brasil.

Você encontra informações sobre cada vaga e detalhes sobre os requisitos da candidatura na página da Neoway na plataforma Kenoby.

Serasa Experian abre estágio em tecnologia

Para finalizar o compilado desta semana, trouxemos informações sobre o programa de estágio da Serasa Experian, que busca alunos com afinidade em tecnologia para 81 vagas em modelos presencial, híbrido e remoto. As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de junho de 2022 , e os novos estagiários começarão suas atividades em agosto deste ano.

A bolsa-auxílio inicial é de R$ 1,5 mil, mas há possibilidade de progressão ao longo de 24 meses, além de chances de efetivação a partir do 9º mês, a depender do desempenho. Para participar, é necessário estar cursando o ensino superior em qualquer curso, e ter previsão de formatura entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Veja como se inscrever na página do programa.

Serasa Experian (Imagem: Reprodução/Facebook)

Vagas no Tecnoblog

Ainda não encontrou a vaga certa? Vale lembrar que o Tecnoblog também está contratando. Se você quer fazer parte do maior veículo independente de tecnologia no Brasil, confira as posições abertas em comunicação e tecnologia.

Cuidado com os golpes de vagas de emprego

Se você está buscando por emprego em 2022, é importante ficar atento aos golpes que prometem oportunidades de trabalho remoto, mas acabam enganando os candidatos para roubar dados ou dinheiro.

Um exemplo é o golpe via SMS que oferece emprego na Amazon e em outras gigantes da tecnologia. Leia nosso artigo para saber identificar quando uma vaga é falsa.

