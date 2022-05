Lorena Amaro Musk fala em pagar menos pelo Twitter e ações caem 3%

Foi assim na semana passada, foi assim nesta terça-feira (17). Elon Musk vai ao Twitter, faz uma declaração colocando em dúvida sua proposta de compra da plataforma por US$ 44 bilhões , e as ações recuam.

Nesta manhã, os papéis do Twitter estão em queda de 3% nas operações de pré-mercado em Nova York (ou seja, antes da abertura regular do pregão) após o bilionário ter tuitado que sua oferta pela empresa estaria em suspenso até a plataforma provar que tem só 5% de contas falsas.

Na véspera, as ações do Twitter já haviam recuado 8%.

Na sexta-feira passada, os papéis do Twitter chegaram a cair 20% após Musk pela primeira vez ter declarado – em tuíte na própria plataforma – que poderia suspender sua proposta.

Coincidentemente ou não, cada vez que as ações caem a empresa fica mais “barata”. Muitos analistas acreditam que Musk tem tornado pública uma suposta hesitação no negócio justamente para barganhar, ou seja, para fazer com que o Twitter aceite um valor menor pela compra.