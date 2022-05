Divulgação Janguiê Diniz realiza sessão de autógrafos de livro sobre criação de riqueza em Caruaru

Pensando nos profissionais e empreendedores que desejam construir uma jornada de prosperidade e sucesso, o empreendedor Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, lançou o livro “O código secreto da riqueza – as 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira”. Publicada pela Editora Gente, a obra terá noite de autógrafos em Caruaru (PE) nesta terça-feira (17), a partir das 19h30, no prédio da UNINASSAU Caruaru, após a cerimônia de posse do novo reitor da unidade.

Na obra, seu 27º registro, Janguiê discorre sobre os diversos tipos de riqueza e dá orientações sobre como obtê-los, principalmente a riqueza financeira, e desenvolver-se pessoal e profissionalmente. O livro já está à venda nas livrarias e sites e pode ser encontrado on-line na Amazon.

Em especial neste momento de retomada econômica, Janguiê defende que é possível buscar novas oportunidades e dar um salto de desenvolvimento. "Sabemos que muitos empreendedores foram fortemente prejudicados pelas restrições dos últimos dois anos. Agora que podem voltar a atuar com mais força e tranquilidade, é imperativo que eles procurem se munir das habilidades e competências necessárias para que superem as adversidades atuais e construam um futuro promissor. É esse caminho que trago no livro", esclarece.

Partindo dessa premissa, o autor costura "O código secreto da riqueza" a partir das 12 principais chaves, que ele chama de chaves mestras, que levam alguém a obter os mais variados tipos de riquezas na vida. “O código de que falo no livro é composto por 12 chaves que toda pessoa que quer ter sucesso e prosperidade e alcançar as mais diversas formas de riquezas deve usar", pontua. "Essas chaves são baseadas nas trajetórias de diversos empreendedores com quem convivi e convivo, e na minha própria. São pontos em comum e de grande valia para todo empreendedor", completa.

Com uma trajetória empreendedora de sucesso, Janguiê Diniz decidiu dedicar seu novo livro ao tema da riqueza, mas ressalta: não existe apenas a riqueza material, como muitos pensam. "Em nossas vidas, podemos amealhar uma grande diversidade de riquezas que são de extrema importância para nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Entre elas, podemos citar as riquezas da saúde, da família, a espiritual, do conhecimento, do propósito, do networking, da reputação e, por fim, a material. Esta, no entanto, é, em suma, um reflexo do equilíbrio de todas as outras, a consequência de uma vida plena", explica.

O livro, inclusive, deu origem ao Método CSR: Código Secreto da Riqueza, evento presencial em forma de imersão voltado para empresários no qual Janguiê aprofunda as chaves abordadas no livro e traz outras estratégias para os participantes se desenvolverem pessoal e profissionalmente. A próxima turma acontece nos dias 11 a 13 de julho, em São Paulo, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.codigosecretodariqueza.com.br

"O código secreto da riqueza" é o 27º livro de Janguiê Diniz, que tem outras obras sobre empreendedorismo e carreira como "A arte de empreender", "Fábrica de vencedores", "Vem Ser S.A.", além de sua biografia, "Transformando sonhos em realidade: a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes".

Serviço

Sessão de autógrafos do livro “O código secreto da riqueza”, de Janguiê Diniz, em Caruaru

17 de maio, às 19h30

UNINASSAU Caruaru – Entroncamento da BR 232 com a BR 104, KM 68, 1.215