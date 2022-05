Fernanda Capelli TCU retoma julgamento sobre privatização da Eletrobras nesta quarta-feira (18)

A dois dias da retomada do julgamento da privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, deverá se reunir com ministros da instituição para debater o tema nesta segunda-feira (16). O objetivo de Sachsida é fazer uma ofensiva para convencer os membros do tribunal a aceitarem a venda da estatal.

Na manhã desta segunda, o ministro se reuniu com Augusto Sherman, que tem costume de votar em linha com os desejos do Palácio do Planalto. À tarde, Sachsida irá participar de um encontro por videoconferência com o ministro Benjamin Zymler e posteriormente com o relator do processo Aroldo Cedraz.

As tratativas é uma forma de pressionar o TCU a autorizar a venda da estatal até agosto, prazo estipulado pelo Planalto após o adiamento do julgamento. As discussões devem ser retomadas nesta quarta-feira (18), quase um mês após o pedido de vistas do ministro Vital do Rêgo.

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegaram a se reunir com ministro do TCU para reverter o adiamento, mas não obtiveram sucesso. O ministro do tribunal, Jorge Oliveira, indicado por Bolsonaro, também tentou reduzir o prazo para retomar as discussões, mas teve seu voto vencido.

Anteriormente, o governo esperava vender a empresa energética em maio. Entretanto, ministros encontraram inconsistências sobre a proposta de privatização. Rêgo, por exemplo, achou o valor oferecido para a venda da empresa baixo, considerando a importância da Eletrobras na matriz energética do país.