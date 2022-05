Ivonete Dainese GOL (GOLL4) troca o comando: Celso Ferrer é o novo CEO

A GOL Linhas Aéreas (GOLL4) trocou o comando da gestão. Celso Ferrer, atual COO, assume a partir de 1º de julho o comando executivo da Companhia. Paulo Kakinoff, há 10 anos como CEO da GOL, passará a integrar o Conselho de Administração da empresa, aportando sua ampla experiência e visão profunda do negócio adquirida depois de uma década ocupando o seu mais alto posto executivo.

Com essa transição, a GOL se prepara novo ciclo, alavancado pela retomada do mercado aéreo que enuncia um cenário de crescimento da indústria brasileira de aviação.

“A GOL é uma empresa que está em constante renovação, buscando sempre se antecipar aos desafios futuros. É com isso em mente — e com enorme satisfação — que anunciamos Celso Ferrer como o CEO escolhido para o 3º ciclo de gestão nesses 21 anos de existência da Companhia ”, afirma Constantino Júnior, presidente do Conselho de Administração da GOL.

A sucessão de Paulo Kakinoff tem sido cuidadosa e consistentemente preparada nos últimos três anos. E a opção pela sucessão interna através da escolha de um Vice-presidente da Companhia para ocupar sua posição, preserva e fortalece a cultura única construída nestes 21 anos da GOL, valorizando a competência de Celso Ferrer e perpetuando os valores e diferenciais que tornaram a empresa um dos maiores cases da história recente da aviação civil no país.

“Posso garantir que o Celso vai liderar, apoiado pelo nosso brilhante Time de Executivos, um ciclo ainda mais virtuoso da história da GOL, que está se iniciando agora”, assegura Paulo Kakinoff.

Celso Ferrer

Celso Guimarães Ferrer Junior tem 39 anos, 17 deles dedicados à GOL, onde iniciou sua carreira profissional como estagiário.

Desde 2019 Celso é COO da GOL, liderando as áreas de Operações, Segurança Operacional, Aeroportos, Planejamento, Malha, Suprimentos e Frota. Anteriormente, atuou como Vice-Presidente de Planejamento por 5 anos, com vasta experiência em Pricing e Alianças.

Celso é graduado em Economia pela USP e em Relações Internacionais pela PUC-SP e possui ainda MBA Executivo pela INSEAD – França. É também um experiente piloto de linha área e compõe o quadro de tripulantes da GOL na frota Boeing 737.

