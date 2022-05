Reprodução Chocolates Elite têm vendas suspensas no Brasil

A suspeita de contaminção por salmonela levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento e proibir comércio, distribuição e importação dos chocolates da marca Elite.



A recomendação é que não se consuma os produtos do fabricante israelense de guloseima.

A medida foi adotada pela Anvisa após um alerta internacional e se aplica a todos os lotes dos produtos Strauss Elite. Além de chocolates, estão entre os produtos doces como balas, chicletes, biscoitos e wafers.



Segundo a reguladora, esses produtos foram importados pela Rodin Importação Exportação e Comércio de Produtos Alimentícios.

Caso o consumidor identifique produtos da marca Elite no mercado ou tenha qualquer item da marca em casa, a orientação é não consumi-los e entrar em contato com o estabelecimento onde foi adquirido para as providências necessárias. A agência também pode ser acionada.



Em abril, vários produtos da linha Kinder, da Ferrero, também foram alvo de restrição de venda por risco de contaminação por salmonela.