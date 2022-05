Lorena Amaro Uber abre 100 vagas para engenharia e quer dobrar equipe de tecnologia

A Uber anunciou nesta quinta-feira (12) contratações para equipe de Engenharia no Brasil. Até o fim de 2022, o objetivo da empresa é que seu Centro de Tecnologia passe de cem para 250 profissionais.

As cem novas vagas já estão abertas e são destinadas principalmente para a equipe de Tecnologia focada em desenvolvimento de soluções para pedidos por meio da plataforma, em especial, o serviço integrado ao aplicativo Uber que permite aos usuários realizar compras de mercado e em outros varejos. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.uber.com/br/pt-br/careers/. Outras 50 vagas foram anunciadas no início do ano.

As novas funções ficarão baseadas na nova sede da Uber no Brasil, em Osasco (SP). A empresa adotou o modelo de trabalho híbrido, em que os funcionários precisam trabalhar de maneira presencial apenas em alguns dias da semana. No caso da Engenharia, os profissionais podem optar por trabalhar de forma 100% remota.

O chefe do Centro de Tecnologia da Uber no Brasil, Rafael Pereira, afirma que um dos aspectos mais interessantes de se trabalhar na área de Tecnologia da Uber é que os times são realmente integrados a vários outros países do mundo.

"Ao mesmo tempo que estamos lançando novas ferramentas no aplicativo de viagens, alguém está pensando na integração com um aplicativo de delivery e outro time está trabalhando na interface que o app precisa ter para prestar serviços corporativos", detalha.

Processo seletivo online

O processo seletivo será totalmente on-line e está aberto para profissionais de todo o país.

Para quem quiser saber mais sobre os projetos desenvolvidos pelo Tech Center da Uber no Brasil, a empresa também está organizando um encontro no dia 26 de maio, às 19h. O bate-papo informal para contar sobre os desafios da equipe de Tecnologia focada em desenvolvimento de soluções para pedidos. As inscrições podem ser feitas pelo link.