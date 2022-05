Luciano Rocha LUNA desaba 91%

O drama da Terra e de sua stablecoin UST continua nesta quarta-feira (11). De acordo com o CoinMarketCap, o token LUNA desabou nada menos que 91% nas últimas 24 horas. Como resultado, seu preço caiu de quase US$ 15 para US$ 1,51.



No entanto, cabe destacar que os movimentos estão ocorrendo muito rápido, de modo que estes valores podem ser maiores ao longo do dia. Já a UST segue perdendo a paridade com o dólar, caindo 50% nas últimas 24 horas. Seu preço atual é de US$ 0,43, mas chegou a cair abaixo de US$ 0,30 na madrugada.

Em termos de valor de mercado, a stablecoin perdeu mais de US $ 11 bilhões desde 9 de maio. Por outro lado, o LUNA perdeu 92% de valor de mercado e caiu do Top 10 para a 66ª posição. Trata-se, portanto, de uma desvalorização maciça que afetou todo o mercado.

Colapso iminente

A UST é uma stablecoin que surgiu calçada em uma proposta inovadora. Ao invés de ser lastreada por ativos tradicionais (ou seja, dinheiro, ouro, etc.) ou mesmo criptomoedas, a UST surgiu com uma proposta chamada algorítmica.

Nesse sentido, a stablecoin buscava manter seu lastro usando um mecanismo de cunhagem e queima em conjunto com o token LUNA. Ao mesmo tempo, a stablecoin também adotou o Bitcoin (BTC) como lastro juntamente com o dólar.

O arranjo permitia que os investidores pudessem trocar um UST por US$1 em LUNA. Ao fazer essa troca, a Luna Foundation Guard (LFG) destruía o UST trocado, removendo-o da circulação.

Dessa forma, sempre que o UST cai abaixo de US$ 1, era possível fazer arbitragem no mercado. Os mais experientes poderiam comprar UST com desconto e trocá-lo por US $ 1, obtendo lucro. Trata-se de uma operação legítima que é realizada por várias stablecoins.

Mas por causa da queda do BTC, os investidores ficaram desconfiados da capacidade da LFG em honrar com o lastro da stablecoin. A onda de saques e vendas a mercado resultou em um verdadeiro colapso nos últimos dias, afetando todo o ecossistema das criptomoedas.

Criador da Terra anuncia plano de resgate

Durante o colapso do LUNA e da UST, o CEO da Terraform Labs Do Kwon prometeu implementar um plano de resgate. Nesta quarta-feira, Kwon revelou este plano através de um fio escrito no Twitter.

A princípio, Kwon faz sua análise a respeito do problema com a UST. De acordo com ele, o problema é a absorção da oferta de UST. Essa absorção precisa ser concluída antes que o lastro possa ser restabelecido. "Antes de qualquer outra coisa, o único caminho para a frente será absorver a oferta da stablecoin que deseja sair, antes que o UST possa recuperar o lastro. Não há maneira de contornar isso", disse Kwon.

Em seguida, Kwon anunciou a Proposta 1164, que aumenta a capacidade de emissão da UST. A proposta aumenta o Basepool de 50m para 100m SDR, que é uma espécie de "moeda base" da Terra. O SDR é um equivalente aos Direitos Especiais de Saque (SDR), criados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Com esse aumento, a Terra ampliaria sua capacidade de emissão de US$ 293 milhões para US$ 1,2 bilhão. Por fim, Kwon disse que a nova UST será colateralizada em ativos, e não mais de forma algorítmica.

"Naturalmente, isso tem um alto custo para os titulares de UST e Luna. Mas continuaremos a explorar várias opções para trazer capital mais exógeno ao ecossistema e reduzir a excesso de oferta no UST".