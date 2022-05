Jefferson Rudy / Agência Senado/7-10-2019 José Mauro Ferreira Coelho, presidente da Petrobras

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado aprovou nesta terça-feira (10) um requerimento de audiência pública com os presidentes da Petrobras, José Mauro Coelho, e do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo e com o diretor-geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Rodolfo Saboia, sobre a política de preços do gás natural comercializado pela estatal.

A convocação se dá um dia após a estatal anunciar o primeiro aumento de combustíveis em 60 dias . Ontem, a empresa reajustou em 8,87% o preço do lito do diesel. Esse é o terceiro aumento do ano e o primeiro do atual presidente da estatal, que tomou posse em 14 de abril.

Ferreira Coelho substituiu Joaquim Silva e Luna no comando da estatal, após o desgaste do ex-presidente da empresa com Jair Bolsonaro justamente por causa da alta dos combustíveis.

Nas refinarias, o litro do diesel passou de R$ 4,51 para R$ 4,91 nesta terça (10). Com isso, o combustível acumula alta no preço de 47% desde janeiro. O último aumento foi no dia 11 de março, quando o litro do combustível passou de R$ 3,61 para R$ 4,51.

A Comissão de Infraestrutura também rejeitou o PLS 268/2018, que autorizava a venda direta de etanol do produtor a postos de combustíveis e aprovou o PLS 302/2018, que altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para estimular a produção de biogás e energia elétrica a partir de resíduos de aterros sanitários.