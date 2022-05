Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Alta em movimento nos aeroportos e procura por pontos turísticos animam Fecomercio SP

O Índice Mensal de Atividade do Turismo (Imat), medido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP), apontou alta de 88% na capital paulista em março, em comparação com março de 2021. Segundo a entidade, a elevação ocorre após o retorno de eventos com público na cidade, como o Festival Lollapalooza, realizado de 25 a 27 de março.

Dentre as variáveis que compõem o índice, a taxa de ocupação hoteleira foi o destaque com elevação de 20,8% na comparação com o mesmo período de 2021. Também avançou, em março, a movimentação nas rodoviárias: cerca de um milhão de passageiros passaram pelos terminais da capital - 600 mil a mais do que em março do ano passado.

Alta nos aeroportos

Nos aeroportos de São Paulo, Congonhas e Guarulhos, a movimentação em março foi de 3,9 milhões de passageiros, alta de 146% na comparação anual.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

A retomada do turismo também impactou o emprego. As atividades relacionadas ao setor aumentaram as contratações em 5% no contraponto anual, representando 18 mil novos trabalhadores com carteira assinada em relação aos números de março de 2021.

O Imat é composto por cinco variáveis: estoque de empregos diretos do turismo; faturamento do setor do turismo na cidade de São Paulo; movimentação dos terminais rodoviários de São Paulo; movimentação dos aeroportos de São Paulo, exceto Viracopos; e taxa de ocupação da rede hoteleira de São Paulo.