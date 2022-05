Ana Branco/Agência O Globo Inflação é o tema que mais preocupa eleitor brasileiro, diz pesquisa

A inflação é o tema que mais preocupa os eleitores brasileiros, segundo pesquisa do Ipespe divulgada nesta sexta-feira (6). Para 23% dos entrevistados, esse é um dos principais assuntos a serem tratados pelo próximo presidente, após as eleições deste ano.

A preocupação é maior em relação a pesquisas anteriores. O percentual de eleitores que apontavam a inflação como pauta central do próximo governo era de 18% em outubro de 2021 e de 15% em novembro do mesmo ano.

A inflação aparece empatada com educação, tema mais relevante para outros 23%. Em seguida, vêm desemprego (17%), saúde (14%), fome e miséria (6%), corrupção (5%) e violência (4%). Meio ambiente, salário e outros aparecem em último lugar.

O IPCA-15, prévia da inflação oficial do país, acumula alta de 12,03% nos últimos 12 meses, segundo dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O Ipespe entrevistou mil pessoas entre os dias 2 a 4 de maio. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95,5%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-03473/2022.