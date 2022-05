Felipe Moreno Lula promete evitar privatizações na mira de Bolsonaro e Guedes

O ex-presidente Lula disse nesta quinta-feira (5) que pretende evitar a privatização de empresas que estão na mira de governo, caso vença as eleições de outubro.

"Quero cumprimentar os companheiros dos Correios. Nós vamos brigar, vamos tentar evitar que os Correios sejam privatizados, vamos evitar que a Eletrobras seja privatizada, que o Banco do Brasil seja privatizado", disse Lula em uma ocupação de Sumaré (SP).

“Vamos recuperar a Petrobras para o povo brasileiro”, completou.

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, já manifestaram desejo de vender a Petrobras em um eventual segundo mandato. Os Correios tiveram o processo de privatização aprovado na Câmara, mas foi engavetado pelo Senado. Quanto à Eletrobras, o TCU segue analisando os termos da venda.

Já em relação ao Banco do Brasil, apenas Guedes disse ter interesse em vê-lo nas mãos da iniciativa privada. O projeto, no entanto, nunca saiu do papel.