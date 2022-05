Sophia Bernardes Reajuste de 9,5% nas tarifas dos Correios passa a valer nesta segunda

Entra em vigor nesta segunda-feira (2) o reajuste de 9,5579% nas tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais dos Correios. O aumento foi aprovado na última terça-feira (26) pelo Ministério das Comunicações.

Segundo os Correios, o índice corresponde à variação da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) referente ao período entre janeiro e dezembro de 2021, descontado o fator de produtividade.

A atualização das tarifas incide em serviços como carta, telegrama, malote e FAC (Franqueamento Autorizado de Cartas).

O primeiro porte, isto é, até 20 gramas, da carta comercial passou para R$ 2,35. Já as cartas e cartões postais internacionais na modalidade econômica subiram para R$ 1,90 na primeira faixa.

Todos os valores podem ser conferidos em portaria publicada no Diário Oficial da União.

Os produtos do segmento de encomendas, como Sedex, PAC e Mala Direta, não sofreram alterações na tabela de preços.

O reajuste anual é previsto na legislação e nos contratos comerciais dos Correios firmados com clientes. Em 2021, o aumento foi de 4,2915%, e em 2020, de 4,3062%.