Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Gasolina sobe 9% em quatro meses no Brasil, diz Ticketlog

O preço da gasolina nos postos de combustíveis subiu 9% entre janeiro e abril deste ano, segundo dados da Ticketlog. Só no último mês, o combustível apresentou alta de 2,35% e custa, em média, R$ 7,49.

O maior aumento foi registrado no Centro-Oeste, onde o combustível subiu 3,44% no último mês, passando de R$ 7,264 para R$ 7,514. Já o Nordeste, responsável pela gasolina mais cara do país apresentou alta de 1,65% e atingiu R$ 7,584. Os postos da Região Sul comercializam a menor média, a R$ 7,142.

Já o preço do etanol avançou 4,37% se comparado ao mês anterior, com o litro comercializado a média de R$ 5,936.

O estado de São Paulo, apesar de apresentar o menor preço médio do país para o litro do etanol, teve a maior alta para o combustível (8,61%), passando de R$ 4,693 para R$ 5,097. O Pará se destacou com o maior preço médio, a R$ 6,685. Nenhum estado brasileiro apresentou baixa no valor do etanol.

"No comparativo com janeiro deste ano, a alta chega a 9% para a gasolina e de 3,1% para o etanol, segundo o último levantamento da Ticket Log. Quando comparamos com um ano atrás, os motoristas brasileiros já estão pagando 31,5% mais caro para abastecer com gasolina e até 30% para o etanol", destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota.

"O etanol vinha apresentando redução de preço desde dezembro do ano passado. Porém, em março começou a registrar altas e o valor do litro segue em uma disparada que já supera os acréscimos da gasolina, conforme os dados do IPTL. Em abril o etanol se apresentou como opção mais favorável apenas para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Piauí, diferentemente de março, mês em que o combustível foi considerado mais econômico para mais Estados, como Mato Grosso do Sul e Paraná", completou.

Diesel

O diesel também apresentou alta no último mês se comparado a março, segundo a Ticketlog. Os dados mostram um reajuste de 4,05%, com média de R$ 6,87 o litro do combustível.

No recorte por estado, os acréscimos no valor médio do litro chegam a 10% para o tipo S-10, como é o caso do Amapá.

O preço médio do litro do diesel comum comercializado nos postos de abastecimento do Brasil registrou alta de 4,05% no fechamento de abril, se comparado ao mês anterior, e fechou o período a R$ 6,870. O tipo S-10 teve acréscimo de 3,75% e o valor de R$ 6,740 passou para R$ R$ 6,993, é o que aponta o mais recente Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

"O preço do diesel não recua desde dezembro do ano passado, mês em que o IPTL identificou baixas de 0,08% no valor dos dois tipos. Se comparamos com janeiro deste ano, o tipo comum já aumentou 19,1% e o tipo S-10 10%", explicou Pina

Na análise regional, não houve recuo no preço do diesel comum, mas sim, altas que variam de 3,01%, a exemplo do Norte, e chegam a 5,23%, como é o caso da Região Sul, onde o combustível passou de R$ 6,152 para R$ 6,474.