MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Energia elétrica ficará mais barata para o consumidor em maio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última semana a redução na tarifa de energia elétrica para os consumidores a partir de maio. Segundo o órgão regulador, a bandeira verde passará a vigorar devido às condições favoráveis para a geração de energia em hidrelétricas.

Essa é a primeira vez que o governo estipula a bandeira mais barata ao consumidor desde o fim de 2020, quando começou a crise hídrica no país. Em setembro do ano passado, a Aneel criou um novo modelo de cobrança, a de escassez hídica, com valor de R$ 14,20 para 100kWh consumidos.

A Aneel reforçou o aumento das chuvas no Brasil, o que retomou os níveis de água nos principais reservatórios de hidrelétricas do país.

O valor da bandeira, no entanto, deverá ser alterado em junho. A agência reguladora abriu estudos para reajustar as tarifas para os anos de 2022 e 2023. A consulta pública estará disponível até a próxima quarta-feira (4).

Pela proposta, as bandeiras amarela e vermelha patamar 1 devem ter reajuste de 56% e 57%, respectivamente. Já a bandeira vermelha patamar 2 deve cair 1,7%. Se confirmada as mudanças, a bandeira amarela passará de R$ 1,87 para R$ 2,87 por 100 kWh e a vermelha patamar 1 sairá de R$ 3,97 para R$ 6,23. Já a vermelha patamar 2 cairá de R$ 9,49 para R$ 9,33.

A Aneel ainda informou que as cobranças de bandeira vermelha devem ser retomadas em 2023. A previsão é o custo para a produção de energia elétrica aumente e esse custo terá que ser repassado, segundo apontou a agência.