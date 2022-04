Fernanda Capelli Aneel afirma em manter bandeira verde na conta de energia neste ano, mas tarifas podem ser retomadas em 2023

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve abrir nesta quinta-feira (14) uma consulta pública para reajustar as tarifas de bandeiras de energia elétrica. O levantamento estará disponível até 4 maio no site da agência.

Segundo a Aneel, as bandeiras amarela e vermelha patamar 1 devem ter reajuste de 56% e 57%, respectivamente. Já a bandeira vermelha patamar 2 deve cair 1,7%.

Se confirmada as mudanças, a bandeira amarela passará de R$ 1,87 para R$ 2,87 por 100 kWh e a vermelha patamar 1 sairá de R$ 3,97 para R$ 6,23. Já a vermelha patamar 2 cairá de R$ 9,49 para R$ 9,33.

Embora os estudos para reajustes estejam nos planos, a Aneel acredita que deverá manter a bandeira verde até o fim do ano. Segundo a agência, os reservatórios estão cheios e a produção energética dará conta de abastecer o país.

Até o começo deste ano, os brasileiros pagavam uma tarifa especial de energia elétrica devido à queda nos níveis dos reservatórios por falta de chuva. A tarifa de escassez hídrica chegava a R$ 14 por 100kWh.

Entretanto, a Aneel acredita que as cobranças devem ser retomadas em 2023. A previsão é o custo para a produção de energia elétrica aumente e esse custo terá que ser repassado, segundo apontou a agência.