Jefferson Rudy/Agência Senado Rodrigo Pacheco fala que Senado deve manter valor aceito pela Câmara

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira (27) que há uma "tendência" de manter o valor mínimo do Auxílio Brasil em R$ 400, conforme aprovado pela Câmara . Pacheco falou sobre o assunto antes do término da apreciação na outra Casa.



"Em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado até porque de nossa parte, do Senado, nós temos uma grande responsabilidade fiscal também", declarou, em conversa com jornalistas.

A MP tem prazo até o dia 16 de maio para ser apreciada. Do contrário, perde a validade. "Assim que chegar no Senado, será designado um relator. Nós colocaremos no plenário do Senado dentro do prazo de caducidade da medida provisória", garantiu o presidente do Senado.

Por 418 votos a sete, a Câmara aprovou a MP que estabeleceu R$ 400 como piso do programa Auxílio Brasil. Para garantir acordo, o ex-ministro João Roma (PL-BA), relator da matéria, incluiu de última hora uma alteração para que o benefício tenha caráter permanente, e não acabe no fim deste ano, como previsto originalmente pelo governo.