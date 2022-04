Reprodução/Nissin Lámen Marca anuncia miojo sabor beijinho e chocolate e viraliza na web

Nesta terça-feira (19), a Nissin Lámen, marca japonesa de macarrão instantâneo, gerou burburinho nas redes sociais após anunciar seu mais novo lançamento. Os miojos ganharam dois novos sabores inusitados: beijinho e chocolate.

As imagens que circularam pela web mostram que o modo de preparo é o mesmo dos sabores salgados, mas com uma diferença: a receita é feita com leite. Já o tempo de cozimento é de quatro minutos.

"Miojo doce? Credo, que delícia", diz a Nissin na imagem publicitária.

Veja as reações dos internautas



amor ta tudo bem??? vc mal tocou no seu miojo doce hj pic.twitter.com/qZblomxQx6 — Victor Wulfric (@victorwulfric) April 19, 2022





tremendamente assustada com a notícia do MIOJO DOCE mas com vontade de provar porém fingindo que não — Rebecca Gaia (@rbcgaia) April 19, 2022





prato principal: ovo de páscoa salgado

sobremesa: miojo doce pic.twitter.com/DZjqqzkCqv — pedor (@pedraum_quejero) April 20, 2022





Leia Também

No futuro teremos carros voadores.

O futuro: Miojo Doce pic.twitter.com/S0jT64xCcU — Hugo Henrique | #PREFIROCIRO (@Henrique_hugo87) April 19, 2022





saber que miojo doce existe ta me deixando estressada — monotemática (@capinath) April 20, 2022





todo mundo falando do miojo doce mas eu só vou comprar quando sair no sabor bergamota pic.twitter.com/4esPUPXXqm — lorenzo 🧉 (@_castrogol) April 19, 2022





o miojo doce da nissin me fez reviver traumas que eu jurava já ter superado como os dessa imagem pic.twitter.com/CGQt0S2ARH — Andy (@andy_kovalski) April 20, 2022