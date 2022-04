Emerson Alecrim Mercado Livre usará aviões da Gol para acelerar entregas em todo o Brasil

Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o Mercado Livre consegue fazer entregas com prazo de 24 horas. Mas, no Norte e no Nordeste, o prazo pode chegar a nove dias. Isso vai mudar: graças a uma parceria com a Gol , o Mercado Livre vai receber seis aviões para melhorar a sua logística. Quem estiver em Manaus, Belém ou Natal, por exemplo, conseguirá receber as suas compras em até dois dias.

O Mercado Livre já opera com três aviões oriundos de parcerias com a Sideral e a Azul. Como essas unidades continuarão operando, o acordo com a Gol anunciado nesta terça-feira (19) fará a frota da companhia aumentar para nove aeronaves.

Dos seis aviões da Gol, três entrarão em operação no segundo semestre deste ano. Os outros três estarão a serviço do Mercado Livre até o terceiro trimestre de 2023.

Mas a expectativa é a de que, já em 2022, os prazos de entrega no Norte e no Nordeste sejam reduzidos em mais ou menos 80%. Essas são algumas previsões de redução de prazos dadas pela própria companhia:

Manaus (AM): de 8-9 dias para 1-2 dias

Belém (PA): de 4-6 dias para 1-2 dias

Fortaleza (CE), São Luís (MA), Teresina (PI), Recife (PE), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Salvador (BA): de 3-4 dias para 1-2 dias

Brasília (DF), Goiânia (GO) e Cuiabá (MT): de 2 dias para 1 dia

Esses exemplos são baseados em capitais, mas o Mercado Livre reforça que cidades do interior também serão beneficiadas com redução de prazos de entrega.

Outras regiões também serão atendidas mais rapidamente. Em Santa Catarina e no Centro-Oeste, por exemplo, os prazos de entrega devem ser reduzidos em 50%.

Nos cálculos do Mercado Livre, a contratação das aeronaves fará a sua capacidade de entrega aumentar de 10 milhões para 40 milhões de pacotes por ano.

Gol vai converter aviões de passageiros em cargueiros

A Gol já tem uma divisão de transporte de cargas: a Gollog. Caberá a ela gerenciar a prestação de serviços para o Mercado Livre. Para tanto, a companhia irá converter aeronaves que operavam em voos comerciais (para passageiros) em aviões cargueiros.

Todas as seis aeronaves são modelos Boeing 737-800 NG que serão transformadas em 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter). Cada uma terá capacidade de 24 toneladas e receberá uma pintura com as cores e o logotipo do Mercado Livre (afinal, a operação com os seis aviões será exclusiva).

De acordo com Paulo Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas, a conversão dos aviões não desfalcará a operação da companhia para passageiros. Para os voos comerciais, a Gol planeja encerrar 2022 com 136 aeronaves (44 do modelo 737 Max 8, 92 do modelo 737 NG).

A Gol prevê ainda uma receita adicional de R$ 100 milhões em 2022 e de mais de R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos, somente com a operação do Mercado Livre. A companhia aérea também espera gerar cerca de 100 vagas de trabalho diretas e 90 indiretas.

Mercado Livre não vai aumentar valor do frete

Caixa do Mercado Livre (imagem: Divulgação/Mercado Livre)

O Mercado Livre reconhece que os custos de operações logísticas aéreas são de seis a oito vezes mais elevados em relação aos modais rodoviários. Isso nos faz pensar em aumento do valor do frete. Mas Fernando Yunes, vice-presidente sênior do Mercado Livre, garante: o cliente não pagará nenhum valor a mais para receber seus produtos.

Os custos logísticos serão absorvidos pelo Mercado Livre, explica o executivo, que também afirma que, com a redução dos prazos de entrega, mais compras devem ser realizadas na plataforma; esse incremento nas vendas deve compensar o aumento de custos.

A parceria entre Mercado Livre e Gol tem duração em contrato de dez anos. O acordo prevê a possibilidade de, até 2025, mais seis aeronaves serem acrescentadas à frota que opera exclusivamente para o Mercado Livre.

