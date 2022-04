Divulgação: Câmara dos deputados - 22/03/2022 Deputado federal André Janones (Avante/MG), apresentou emenda à Medida Provisória para tornar o Auxílio Brasil permanente

A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça (19) a Medida Provisória (MP) 1076/21, que institui um benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil até chegar a R$ 400 por família.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Inicialmente editada para o mês de dezembro de 2021, a MP dependia da aprovação pelo Congresso da PEC dos Precatórios para que o pagamento desse adicional pudesse ser estendido durante o ano de 2022.

O deputado federal André Janones (Avante/MG), apresentou duas emendas à Medida Provisória 1076/2021. A primeira pretende retirar o caráter provisório do auxílio extraordinário, tornando-o permanente. E a outra emenda visa estender a todos os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) o direito ao Benefício Extraordinário previsto na MP 1.076/2021. A proposta original apresentada pelo governo alcança somente os atuais beneficiários do antigo Bolsa Família.