A Receita Federal recebeu, até as 11h desta quarta-feira (13) 13.620.836 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022. No Rio de Janeiro, mais de 1,2 milhão de documentos já foram enviados para prestar contas ao leão.

O prazo para entrega terminará às 23h59, horário de Brasília, do dia 31 de maio. A expectativa da Receita Federal é de que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, sendo 3,3 milhões no Rio de Janeiro.

I - pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal

( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf );

II - pelo computador, pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no site da Receita Federal

( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual ); e

III - pelos dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao aplicativo "Meu Imposto de Renda", o qual encontra-se disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.



Perguntas e Respostas

O contribuinte que tiver dúvidas específicas pode consultar o Perguntas e Respostas do IRPF 2022, documento que engloba as novidades do programa: DIRPF — Português (Brasil) ( www.gov.br )

A Receita Federal destaca que o Imposto de Renda tem importância social e interfere diretamente no bem-estar da população brasileira. É por meio dele que a União investe, por exemplo, em segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e moradia.