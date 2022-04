Felipe Moreno Um dos 44 vencedores do bolão da Mega-Sena ainda não retirou o prêmio

Apenas um dos 44 funcionários de uma empresa portuária de Santos (SP) que fizeram um bolão e acertaram na Mega-Sena ainda não deu entrada no processo de retirada do prêmio. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal.

Os trabalhadores apostaram no concurso 2468, que teve o sorteio realizado no último dia 2. Na ocasião, o prêmio era estimado em R$ 122.627.171,80. Cada um dos ganhadores faturou R$ 2.786.981,17.

Os números sorteados foram 22 - 41 - 53 - 42 - 35 - 57.

O apostador tem 90 dias para retirar o dinheiro. Caso contrário, os valores são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Nesta quarta-feira (13), o concurso 2.471 da Mega-Sena sorteia um prêmio acumulado em R$ 60 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20 horas (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19 horas, nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.