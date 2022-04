Agência Brasil/Marcelo Camargo Ovos de chocolate estão mais caros devido à inflação

A Páscoa de 2022, reaquecida após dois anos de pandemia, será de mais compras, porém de produtos mais baratos. Em vez dos tradicionais ovos de Páscoa, as caixas de bombons, as barras de chocolate e as miniguloseimas são os protagonistas em um ano de inflação com dois dígitos.

Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas de doces devem movimentar em torno de R$ 2,16 bilhões neste ano, 1,9% acima do valor registrado em 2021. Ainda assim, o faturamento ficará abaixo do patamar pré-pandemia.

Kátia Melo, proprietária de uma loja de chocolates no Centro do Rio, decidiu não investir na compra de chocolates importados, que costumam ser mais caros. Ela diz que o movimento está mais intenso do que no início da pandemia, mas que a Páscoa será "da lembrancinha, dos ovos pequenos":

"Estes modelos, de ovos menores, até esgotaram. Outro produto que está tendo mais saída são as cestas de chocolates, com bombons e doces variados. Costumam ser mais baratas", afirma Kátia.

"Também estou vendendo bastante produto para que as pessoas montem a própria cesta, de acordo com o orçamento. Compram a cesta de vime, a palha, o laço e montam com os doces, geralmente optando pelos mais em conta. Vendemos muitos pacotes de bombons, mas a procura por chocolates mais caros tem sido nula", completa.

Páscoa da 'lembrancinha'

Fábio Bentes, economista responsável pelo levantamento feito pela CNC, diz que esta será a “Páscoa da lembrancinha possível”, caracterizando-a como mais "modesta'' em relação aos anos anteriores.

"A gente avalia como o comércio está se preparando para a data quando observa a importação de produtos típicos da Páscoa. Houve um crescimento de 7,5% na importação de chocolates (em relação a 2021), mas 17% menos de importação de bacalhau. Os dados mostram que o varejo está apostando em produtos com valores mais baixos, mais acessíveis para o consumidor, em tempos de inflação de 11%", diz.

Nas Lojas Americanas, por exemplo, entre os itens mais vendidos até o momento estão os produtos Kit Kat, com ovos que variam entre R$ 37,99 e R$ 43,99 de acordo com o tamanho.

A procura também é grande pelos ovos com foco no público infantil da LOL (de R$ 13,98, com 20g, e R$ 39,99 de 120g) e do Ben10 (R$ 19,99 de 80g e R$ 39,99 de 120g). Outros produtos líderes de procura são as caixas de bombom Garoto e Nestlé (R$ 11,99 e R$ 10,99, respectivamente).

Já a Kopenhagen, na contramão, informou que os produtos mais vendidos na Páscoa são da linha Repleto, que custam na faixa de R$ 132,90. Esses produtos têm sido mais buscados que os de menor valor.

Ovos mais caros

O auxiliar de cartório Alan Alves optou por economizar nos presentes para as crianças da família, comprando um chocolate de R$ 24. Para os amigos mais chegados, gastou um pouco mais. Comprou um ovo de R$ 72,90. O mesmo produto estava R$ 60 no ano passado:

"Quero dar um presente especial, um chocolate diferenciado, mas está mais caro sim", diz.

Alves irá pagar 20% mais no chocolate que vai dar para os amigos. Segundo estimativa da CNC, os preços estão 7% mais caros nesta Páscoa em relação à de 2021. É a maior alta em seis anos.

Pesquisa do Procon-RJ mostra que alguns produtos subiram bem mais: há itens com preços 78% mais altos.

Vale a pena pesquisar

Valéria Pires é controladora técnica e percebeu que para presentear a filha, as duas sobrinhas e a neta com os ovos de Páscoa escolhidos pelos pequenos precisaria visitar mais de um supermercado na vizinhança em busca do melhor preço.

"Os valores estão muito diferentes entre um mercado e outro. É sempre assim, no ano passado também pesquisei os preços. Já sei que neste mercado que estou não vou comprar porque aqui está mais caro", pondera.

Ela diz que costumava ter o hábito de presentear os nove irmãos com caixas de bombons, o que não será possível este ano:

"Talvez um chocolate mais barato, se eu encontrar".

Pesquisa do Procon-RJ mostra que a diferença de preços dos produtos chega a 50%. Na capital do estado, por exemplo, a autarquia encontrou o ovo Galak, feito com chocolate branco, por valores que vão de R$ 62,90 a R$ 34,99 — uma oscilação de 44,37%.

A caixa de bombom Garoto também teve variação significativa de preço, de 40,77%.

Em São Paulo, a disparidade é ainda maior. Levantamento do Procon-SP identificou variação de 223,64%, o equivalente a R$ 8,61, no valor do tablete de chocolate Meio Amargo 40% de 92 g da Hershey’s. Em um estabelecimento, ele custava R$ 12,46 e, em outro, R$ 3,85.

O ovo de Páscoa que Valéria está buscando para a neta, o Kinder Ovo, teve uma oscilação de preço de 24,97%. A guloseima de 150g foi encontrada por R$ 59,95 no valor mais baixo, e R$ 79,90 no mais alto.