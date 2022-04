Fernanda Capelli Receita já recebeu 13 milhões de declarações

A Receita Federal recebeu, até esta segunda-feira (11), mais de 12,9 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022. No Rio de Janeiro, o total chegou a mais de 1,1 milhão de documentos enviados ao órgão.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

O prazo para entrega terminará às 23h59, horário de Brasília, do dia 31 de maio. A expectativa da Receita Federal é de que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, sendo 3,3 milhões no Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

A declaração pode ser feita:



I - pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal

(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf);

II - pelo computador, pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no site da Receita Federal

(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual); e

Leia Também

III - pelos dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao aplicativo "Meu Imposto de Renda", o qual encontra-se disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.

Perguntas e Respostas

O contribuinte que tiver dúvidas específicas pode consultar o Perguntas e Respostas do IRPF 2022, documento que engloba as novidades do programa: DIRPF — Português (Brasil) (www.gov.br)

A Receita Federal destaca que o Imposto de Renda tem importância social e interfere diretamente no bem-estar da população brasileira. É por meio dele que a União investe, por exemplo, em segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e moradia.