A União Europeia confirmou nesta sexta-feira (8) que apreendeu quase 30 bilhões de euros em bens de oligarcas russos e bielorrussos como forma de retaliação pela guerra na Ucrânia.

De acordo com a Comissão Europeia, entre os bens congelados estão barcos, helicópteros, imóveis e até obras de arte.

"Mais da metade dos Estados-Membros comunicaram à Comissão Europeia as medidas tomadas para congelar os bens de oligarcas russos e bielorrussos, que atingiram o valor de 29,5 bilhões de euros. Além disso, foram bloqueadas transações no valor de cerca de 196 bilhões de euros", explicou.

A força-tarefa criada pela Comissão Europeia no mês passado tem como objetivo coordenar de maneira mais eficaz a aplicação de sanções do bloco contra pessoas e empresas da Rússia e Belarus.

"Por causa das atrocidades cometidas pelos militares russos, é mais urgente do que nunca fortalecer nossa cooperação dentro da União Europeia e com nossos parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos e a Ucrânia. Devemos intensificar nossos esforços para interromper o financiamento da máquina de guerra do Kremlin", alertou o comissário de Justiça, Didier Reynders.

No começo de abril, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, anunciou que o governo já confiscou por volta de 900 milhões de euros em bens de oligarcas russos no país.