MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Correios reduzem prazo de entrega

Quem depende do Sedex vai ganhar mais agilidade. Os Correios reduziram o prazo de entrega da modalidade em 209 trechos estaduais e nacionais. Agora, as encomendas chegam um dia após a postagem, o chamado D+1. Além disso, cerca de 5 mil trechos ganharão a opção de usar Sedex 10 e 12. O Tecnoblog conseguiu com exclusividade a lista de rotas que tiveram seus prazos encurtados.



Em comunicado publicado no site da estatal, os Correios destacam que rotas com origem em São Paulo que têm como destino Recife, Manaus e Fortaleza estão entre as que tiveram seu prazo reduzido. A empresa diz que elas têm se destacado pelo alto fluxo de objetos. Anteriormente, o prazo médio era de dois dias para entrega.

Sedex 10 e Sedex 12 chegam a mais cidades

No Sedex 10, em que a encomenda é entregue até 10 da manhã do dia útil seguinte à postagem, os Correios destacam alguns trechos relevantes para o e-commerce:

São Paulo x Rio de Janeiro;

Belo Horizonte x Rio de Janeiro;

Curitiba x Rio de Janeiro;

Niterói x Rio de Janeiro;

Guarulhos x Rio de Janeiro.

Também há o Sedex 12, com entregas até o meio-dia do dia útil seguinte. Os Correios destacam:

São Paulo x Curitiba;

São Paulo x Belo Horizonte;

São Paulo x Porto Alegre;

Rio de Janeiro x Belo Horizonte;

São Paulo x Niterói.

Lista de trechos com prazo do Sedex reduzido para D+1

O Tecnoblog conseguiu com exclusividade os trechos em que o Sedex teve seu prazo reduzido para D+1. Os Correios dizem que, além destes, os trechos locais, com mesma origem e destino, já são atendidos pela entrega no dia seguinte.

A lista tem tanto trechos longos, como os já citados com origem em São Paulo e destino a Recife, Manaus e Fortaleza, quanto trajetos entre cidades pequenas e médias.