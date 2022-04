Jefferson Rudy / Agência Senado/7-10-2019 José Mauro Ferreira Coelho: ex-secretário do MME será indicado pelo governo para comandar a Petrobras

O mercado reagiu com cautela à indicação pelo governo de novos nomes para o Conselho de Administração da Petrobras, na quarta-feira (6), após o fechamento dos pregões.

De um lado, analistas esperam o fim da “crise da sucessão” na estatal com nomes de reconhecido perfil técnico de José Mauro Ferreira Coelho (apontado para presidir a estatal) e de Marcio Weber (designado para chefiar o conselho).

De outro, lembram a falta de experiência de José Mauro em cargos executivos e das incertezas que ainda rondam a companhia após a cobrança do presidente Jair Bolsonaro em relação à política de preços.

Rodrigo Crespi, da Guide Investimentos, pondera que a reação dos investidores não deve ser tão negativa como quando o governo optou por um militar para ocupar o cargo, mas o temor do risco de ingerência na companhia permanece:

"Precisamos entender o que José Mauro pensa sobre política de paridade internacional", afirmou, em referência ao repasse aos preços cobrados na refinaria da flutuação do petróleo e do dólar, modelo que guia os reajustes da Petrobras.

José Mauro já defendeu esse alinhamento de preços no passado. A dúvida dos investidores é como reagirá a partir de agora no comando da estatal.

Marcio Felix, ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, destacou a experiência de José Mauro no setor de óleo e gás.

"O José Mauro é um servidor público exemplar e especialista com doutorado no setor de óleo, gás e energia e relevantes serviços prestados na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Ministério de Minas e Energia (MME) e Pré-Sal Petróleo SA (PPSA)."

Weber bem aceito



Um executivo do setor mencionou, porém, que mesmo com vasta experiência no setor e visão integrada de energia, José Mauro terá uma espécie de mandato-tampão em razão das incertezas envolvendo a eleição deste ano.

Um outro executivo do setor de petróleo, que pediu para não ser identificado, afirmou que José Mauro tem conhecimento da área, com ampla passagem pelo setor público, mas não tem experiência na condução de empresas, sobretudo de uma estatal de grande porte e complexidade, como a Petrobras.

Ele resumiu dizendo que resta saber se ele terá pulso para pilotar a Petrobras, que comparou a um transatlântico. A preocupação é se ele vai conseguir “virar a chave” na transição entre setor público e privado, em um cenário de preços de combustíveis em alta e pressão do governo em ano eleitoral.



Já a indicação de Márcio Andrade Weber para a presidente do Conselho de Administração da Petrobras é elogiada por representantes do setor de petróleo. Ele tem experiência, já foi da Petrobras e é conselheiro, disseram especialistas.

Para o economista Álvaro Bandeira, o mercado deve receber bem a indicação por se tratar de alguém do setor e com experiência, mas pondera que a empresa paga o preço de constantes trocas de comando.

Marco Saravalle, sócio do SaraInvest, avalia que os dois indicados devem manter a política de preços:



" Eles devem ser bem recebidos pelo mercado. São dois nomes bem ligados à parte estatal, mas o importante é ter uma leitura de que são pessoas técnicas, capazes e que vão respeitar a governança. O mais difícil era atender os pré-requisitos para ocupar essas posições."

Ilan Arbetman, da Ativa Research, avalia que o mercado não verá ruptura no perfil dos executivos com os fundamentos da empresa:

"Além de perfil técnico, ele dispõe de boa interligação com o Executivo, detendo bom relacionamento com o ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia). Para a presidência do conselho, o MME recorreu a uma solução simples e efetiva, indicando Márcio Weber, nome já submetido ao crivo regulatório da empresa."